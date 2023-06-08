林務局東勢林區管理處日前在和平區橫流溪旁的山區找到黑熊遺體。（東勢林管處提供／馮惠宜台中傳真）

林務局東勢林區管理處6月2日夜間接獲了研究捕捉繫放的一隻黑熊死亡訊號，隔日在台中市和平區橫流溪旁的山區找到黑熊遺體。經檢視，該重達85公斤黑熊的左前肢被困套索，但沒有明顯的外傷，送解剖檢驗，推測是脫水而死。該案件已轉交給警政署保七總隊第五大隊進行調查，以確認是否有故意殺害黑熊的情況。

東勢林區管理處指出，他們的「大雪山及谷關地區黑熊族群監測計畫」自民國111年3月起委託台灣黑熊保育協會黃美秀教授團隊執行。這隻被頸圈編號為93685的黑熊於今年3月24日在大雪山被捕捉後釋放，體重為85公斤，是一隻四肢健全的成年公熊。

根據黑熊在野外活動的追蹤記錄顯示，它的活動範圍主要在屋我尾山及橫流溪周邊山區，每移動一段距離後會在某個小區域停留約2至4天，然後再移動到下一個地點。

東勢林區管理處進一步解釋，他們對黑熊的監測設定每8.5小時進行一次定位，每5次定位會透過衛星回傳一次訊號。監測團隊最快每42.5小時就能接收到黑熊的活動位置訊號，但衛星訊號受到天候、地形和黑熊活動姿勢的影響，無法保證每次都能成功接收到訊號。

根據監測團隊的資料報告，93685黑熊從5月29日開始就停留在同一位置。由於在此期間沒有收到回傳的訊號，直到6月1日中午才接收到一次訊號。對整體移動軌跡的比對並未發現異常情況。然而，在6月2日晚上11時，監測系統發出了黑熊死亡的訊號。

該處在6月3日清晨6時立即派員前往最後一次接收到訊號的位置進行搜索，在上午10時不幸地在橫流溪旁的山區找到了黑熊的遺體。

經過X光和斷層掃描等檢驗，93685黑熊的遺體已於6月4日上午在台北市立動物園進行初步檢查。初步判定除了左前肢有套索纏繞的痕跡外，沒有槍傷或其他明顯的外傷。隨後，遺體被送往農委會家畜衛生試驗所進行解剖。檢驗結果顯示，黑熊在陷阱中被困的時間不長，但出現了嚴重的脫水現象，推測死因可能與脫水有關。