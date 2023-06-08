證交所指出，台股高股息ETF發行歷史悠久，從2007年第一檔高股息ETF上市掛牌以來，至今已超過15個年頭，高股息ETF指數規則中，最重要的特性便是挑選配發高現金股息的股票，此特性可以滿足存股族、退休族群等定期資金需求。

復華台灣科技優息ETF追蹤的指數為特選台灣科技優息指數，該指數最大的特色為100％投資在台灣電子科技類股，綜觀以台股為標的的高股息指數，其成分股通常約為六至七成投資在電子科技類股。

此外，特選台灣科技優息指數選股標準，也包含基本面篩選指標，採用長期股東權益報酬率（過去3年）、現金股利變異係數（過去5年）、波動度、平均殖利率、長短期本益比差距等五項基本面指標，篩選出財務體質相對較穩健的40檔電子科技類股，兼顧息收與股價成長。

證交所指出，而考量公司的財務體質及股息穩定性，也是高股息指數編製中少見的規則。特選台灣科技優息指數並僅於每年6月調整指數成分一次，降低潛在股票交易成本。

證交所表示，台股目前殖利率約在4％水準，相較於其他市場仍具備高股息優勢，而近年也持續增添多檔聚焦股息之台股ETF，使產品線更豐富。不過仍提醒投資人，配息率不代表報酬率，務必詳閱公開說明書，了解商品並審慎評估再交易。