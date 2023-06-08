台灣高鐵（2633）表示，端午節假期疏運期間預購車票踴躍，經評估及檢視運能調度後，決定再加開6班次列車，包括南下4班、北上2班，以加強服務旅客返鄉及出遊需求，再加開各車次將自10日凌晨零時起開放購票。

據統計，台灣高鐵今年端午節假期疏運期間共加開170班次列車南下及北上各85班，總計6天提供1,037班次列車的旅運服務，且各車次列車均提供自由座車廂服務。

同時，為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵已在企業網站首頁公告「銷售資訊」，且持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，鼓勵旅客預先查詢、提早訂位並完成購、取票。

台灣高鐵提醒，因疏運期間加強服務，部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，呼籲夜間乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

另配合17日端午連假調整補班，台灣高鐵將於當日晨間增開3班次北上列車，以服務旅客通勤需求，並調整雙向部分車次自由座車廂數。