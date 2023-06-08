《原子少年》成員「小孩」（本名：何世華）去年9月間在中和住家，性侵未成年少女，由於該少女事後在網路爆料，公布雙方對話紀錄，全案才曝光，新北地檢署今偵結，依違反兒少法、成年人故意對少年強制性交罪起訴。

檢方調查，小孩去年9月間因酒醉被該少女攙扶回家休息，卻不顧少女反對，強行觸摸對方胸部和下體，指侵得逞，小孩偵訊時坦承有在房間與少女接吻、觸摸對方腰部。

少女的栗姓友人則表示，當天他與少女、小孩在KTV唱歌、飲酒，因小孩略有醉意，少女便攙扶小孩下樓搭車，不過當他返家時，少女卻突然打電話向他哭訴，經多次訊問對方發生什麼事，都沒有獲得回應，只好打電話給小孩，小孩卻回應「做了男生都會做的事」，他聽聞後立即叫少女離開，少女到他家後才坦承被性侵一事。

少女也出示與小孩的對話紀錄，只見小孩傳訊稱「對不起啊 我昨天太過分了」、「妳沒有受傷吧」、「我昨天很粗魯」，而少女則回「我只希望你不要誤會，我送你回家的意思」、「我沒多想，讓你誤會了」。

小孩事發後15日也曾在聚會巧遇少女，他除了向少女道歉外，也提到「如果對女生就是人家不願意的話，我還真的是第一次，我真的覺得我很對不起你，因為我自己也是第一次做這種事」、「我不想去強迫人家，但是那天我真的爆掉」。

檢方依據對話紀錄、證人說詞、少女心理諮商紀錄等證據，認定小孩有做出撫摸胸部、下體的猥褻行為，因此依成年人故意對少年強制性交等罪起訴。

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