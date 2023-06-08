基隆監獄與基隆地檢署、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署場長鄭丁水、基隆第一信用合作社總經理陳世傑及財團法人臺灣更生保護基隆分會主委林正峰等，共同辦理受刑人「氬銲技能訓練班」希望受刑人利用在監期間習得一技之長，出監後立即上工。（圖／基隆監獄提供）

基隆監獄展現對社會的期待及希望工程，特與基隆地檢署、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署場長鄭丁水、基隆第一信用合作社總經理陳世傑及財團法人臺灣更生保護基隆分會主委林正峰等，共同辦理受刑人「氬銲技能訓練班」希望受刑人利用在監期間習得一技之長，出監後立即上工。俗話說：「授之與魚，不如授之與漁」。

參訓學員中的化名（小魚）年紀輕輕已多次入監，父親及兄弟都受毒品所苦，去年親人因吸毒致死，在入監時表達希望參加技訓班，小魚表示：這是我人生中的轉捩點，過去的錯誤和不良選擇導致了我現在的身陷監獄，參加氬銲班給我學習的機會，可以提升未來的生活品質，又能幫助家中的水電行多一項實用的技能，我想要向社會證明，即使曾經犯過錯，也能夠成為一個有用的人，一定會完成訓練的課程，為復歸社會做好準備，除讓家人安心，將以身作則帶動家人遠離毒品，並將自我的剩餘價值注入社會的正能量。

基隆地檢署李嘉明檢察長親自蒞監鼓勵參訓的受刑人，表示地檢署的工作是偵查犯罪，各位因各種因素而入監，監所最重要目的不是處罰而是再造重生，希望大家珍惜這個技訓的機會，努力學習堅持習得一技之長，不要再重蹈覆轍，也祝福大家平安。