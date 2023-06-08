美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨(7日)到訪新北市政府，拜會國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，雙方就美台交流、兩岸關係、區域和平及與國防安全等議題交流。前立委郭正亮今( 8 日)指出，羅森柏格訪台應該是要尊重一下現任副總統賴清德，但第一個拜會的卻是侯友宜，「政治象徵意義蠻重的，就是美國不一定要支持執政黨」；郭正亮也從與會人員的名單分析，侯友宜跟美方談的兩岸論述「應該不會與九二共識離得太遠」。

AIT理事長羅森柏格近日訪台，計畫拜會藍、綠、白三黨總統參選人，她也表態「美國不會選邊站」，會支持台灣人民選出來的領導人。昨日羅森柏格先在新北拜會侯友宜，今則到台南拜會民進黨總統參選人賴清德，明將在高雄與民眾黨總統參選人柯文哲見面。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，美國說不會選邊站，對賴清德較為不利，因為賴的狐狸尾巴就是台獨，美國還是「怕怕的」。美國最信任的台灣政治人物，第一個是總統蔡英文、第二個是國民黨主席朱立倫，而美國看侯友宜像是「一張白紙」。

郭正亮續指，《紐約時報》稱侯友宜是溫和派、一張白紙，對照的對象是對兩岸關係很熱心的前高雄市長韓國瑜以及在中國有大量投資的鴻海創辦人郭台銘，「侯友宜跟中國沒什麼關係，美國喜歡這樣，美國當然也知道侯友宜沒什麼兩岸論述，但是朱立倫可以表述得很清楚」。

郭正亮也提到，此次羅森柏格拜會侯友宜，侯也不是一對一見面，除市府官員外，國民黨智庫執行長柯志恩、立委曾銘宗、江啟臣，以及台大政治系教授左正東等人都出席餐敘。

郭正亮表示，左正東與前總統馬英九走得很近，加上曾銘宗，這幾個人作陪「距離九二共識應該不會太遠」，只差在用什麼方式表述給美國了解而已。

郭正亮也點出羅森柏格的行程關鍵問題，「AIT理事主席訪台，應該要尊重一下現任的副總統吧」，面子上應該要先去拜會賴清德，卻先去拜會侯友宜，「政治象徵意義蠻重的，就是美國不一定要支持執政黨」，但郭正亮也認為，「兩人都有準備，但羅森柏格先去見侯友宜，這個蠻怪的」，不過應該是早先就安排好的，可能與美中軍艦對峙的態勢有關係。