龍星國小推出日式散壽司新菜色。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市長張善政上任後推出「公私立國中小免費營養午餐」政策，桃園現有50位學校營養師把關午餐的營養與安全，營養師透露，為確保菜色多樣性，會參考小吃店或餐廳菜色開發新菜色，如韓式炸雞、日式散壽司等，若遇特殊節慶也會有不同主題，希望讓每位孩子吃得津津有味。

龍星國小推出蒲燒雕新菜色。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

教育局表示，營養午餐的品質和衛生安全是由各校營養師及午餐秘書把關，目前市內共有50名學校營養師，除了負責自己學校的午餐外，也會分區協助鄰近學校的午餐秘書精進午餐品質，每天進行食材驗收、記錄食材認證標章、監督食物製備過程、供餐業者品質管控等，還要設計營養菜單及實施營養教育，確保學生享用到美味又健康的午餐。

「新菜色的靈感都從小吃店跟餐廳來的！」龍星國小營養師洪菱慧表示，午餐主菜和副菜中至少會有1道適合搭配飯食，菜單都會提前1個月設計，為確保菜色的多樣性，避免重複出現，常從餐廳或小吃店尋找異國美食靈感，像是韓式炸雞、日式散壽司等都是近期開發出的新菜色。

洪菱慧說，不少學生會有偏食習慣、不愛吃青菜，為此規畫「連續21天青菜吃光光」挑戰活動，讓班級自由報名參加，請班級導師每天在群組上傳學生吃光青菜的照片，完成挑戰的班級可獲營養師手作小點心，盼培養學生良好的飲食習慣。

元生國小營養師謝淨如表示，她會隨時觀察學童喜愛的菜色和烹調口味，頻繁供應這些選項並同時減少不受歡迎的菜色，或者改變烹調方式。如若學生不喜歡蔥燒魚丁，下次會改為咖哩魚丁，試探學生的反應再決定是否繼續供應該品項。