民眾黨主席、總統參選人柯文哲8日在「日本外國特派員協會」演講並受訪，被問起是否會與大陸國家主席習近平對談？柯文哲指出，目前沒有，要先決定戰略、再決定戰術，再決定戰鬥，做事情要有目的，「所以請問我跟習近平談？現在的目的是什麼」，這個還沒有確定之前，談也沒有用，所以最後就淪為表演，為談而談。

另外，有外媒好奇柯文哲對於習近平政權有何看法，柯文哲強調，不可以把目前習近平政府，視為是永久的政府，他每次都引用前中國國務院總理溫家寶的話，中國在經濟改革的成就，如果在政治改革沒有追上來的話，最後經濟改革的成就也會喪失，所以從來不認為，中國可以一方面維持很強，然後政治上完全維持在比較不進步的狀態下，不可能長期維持住。

柯透露，事實上他在1個月前訪問美國，在美國國務院的討論當中，這一點我認為跟美國政府最大不同點，他也問了一個題目，「如果我們相信普世價值，為什麼認為中國永遠不會有民主自由？」所以他跟美國說，不要放棄去改變中國，如果我們相信普世價值，為什麼認為中國不會改變。

柯文哲認為，中國還是會改變，因為經濟上的成就，如果沒有政治上同樣的進步，這個系統是不穩定，再來，我們還是要相信普世價值、相信軟實力，應該協助中國進入文明的世界。