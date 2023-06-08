佛光山惠中寺未來與希望系列講座，6月7日邀請熱愛魔術表演，憑藉精湛技術及熱忱，名聞國際的魔術師黃信凱，以「魔幻人生．磨換轉身」為題，分享他站上國際舞台，從事慈善公益演出及人生歷程，現場及線上有4572人觀看。

滿場觀眾專注聆聽講師黃信凱分享表演過程及感想。（圖／惠中寺提供）

黃信凱出生於宜蘭三星，少年時留學澳洲，取得格里菲斯大學學位，2011年獲得首屆昆士蘭華人魔術達人秀總冠軍及最高人氣獎。曾受邀在G20世界高峰會議上及2016年紐約雙橡園表演魔術，同年獲頒「中華民國海外優秀青年獎章」，2017年受任命為昆士蘭州的太平紳士。

黃信凱提起一生受到許多貴人的協助和影響，有一次到佛光山因緣際會下，表演魔術給星雲大師看，從大師身上，他學習到尊敬別人、謙卑的風範，讓他一輩子銘記在心；當下期許自己，不管以後多有名、多有成就，一定要保持謙卑態度。看到淨空法師、達賴喇嘛，以平等心待人處世的言行，都是自己生命中重要的導師。

講師黃信凱專心演說，並向觀眾歡喜提問。（圖／惠中寺提供）

在前往索羅門群島飛機上結識一位老人，老人跟他說了非常多的家族故事，下飛機才知道老人是農業部長，更推薦他到總督面前表演魔術；讓黃信凱體悟到「不要用有目的心，去跟身邊的人相處；要以誠懇心跟對方互動，也許往後他會成為你生命中的貴人」。

人生的道路上不見得會一帆風順，他曾受到誣陷而遭拘閉，因表演魔術安慰同室受難者，很快獲得釋放，從這件事體會到「上帝關上一道門，必會打開一扇窗」的道理，也深信若要老天爺賞你奇蹟，自己就得將奇蹟分享給更多人。

魔術師黃信凱，當場請2位觀眾上台協助表演。（圖／惠中寺提供）

喜歡為弱勢長者、孤兒及社福團體做公益表演，從散播歡樂中得到快樂，使憂鬱症不藥而癒。黃信凱感恩一直支持他、為他鋪陳表演機會的啟育育幼關懷協會等社團及極力幫助他東山再起的親友。

到各地表演廣結善緣傳遞歡樂，讓父母感到安慰與光榮，人生變得大不同。因父母罹病毅然放棄在澳洲良好的人際關係及收入，回到台灣略盡孝道。黃信凱說：「不管在國際舞台如何風光，賺再多錢財，也換不回陪伴父母的時間」。

佛光山中區總住持覺居法師致贈結緣品感謝講師黃信凱。（圖／惠中寺提供）

感受到僅做魔術表演，結束後觀眾可能馬上就忘掉了，對社會少有助益，從此開始到機關學校，進行演講教學。他指出第一次演講就受到嚴厲批評嘲諷，仍然秉持這份信念，堅定不移向前走，因而獲邀到美國TED演講。

黃信凱說：「人可以沒錢，但不能沒志氣，人可以辛苦，但要懷抱希望。」他看待人生的態度更令人激賞：「要贏回人生，就去幫助比自己更需要的人；要報復瞧不起自己的人，最好的方法就是人格比這人更莊嚴」。