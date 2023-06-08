中國新聞網報導，香港特區行政長官李家超8日表示，特區政府全心投入推動新型工業化的工作，現在已經初見成效，成功扭轉了製造業占本地生產總值比率下降的趨勢。

李家超當天出席香港工業總會「工業家論壇2023──創科新時代 工業啟新章」活動致詞時作出上述表示。

李家超稱，以科學引領創新、以創新推動發展，將是驅動經濟發展的重要動力來源。香港必須貢獻國家推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，在高端智慧製造業和工業4.0發展方面提速提效，全力實現新型工業化。

李家超認為，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港擁有5所世界百強大學，基礎研究實力雄厚，也有成熟、國際化及市場化的營商環境。

他指出，特區政府通過「再工業化資助計畫」資助設立更多智慧生產線，數量由去年中的約30條，大增至目前超過50條。特區政府正推進設立微電子研發院和人工智慧超算中心的工作，未來將提供更多高科技核心技術的硬體配套，支持更多企業轉向智慧生產。

「國家的全力支持對香港發展創科至關重要。」李家超說，大陸科技部3月與特區政府簽署了《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，深化兩地科研合作、創新資源分享、成果轉化等，標誌著大陸與香港科技合作打開了新篇章。