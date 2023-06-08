外來種銀合歡影響台東鯉魚山生態環境，台東林管處攜手環境工作者小區域移除。（蔡旻妤攝）

外來種銀合歡影響台東鯉魚山生態環境，台東林管處攜手環境工作者小區域移除。（蔡旻妤攝）

鯉魚山是台東市重要的地標，也是民眾運動休閒去處，然而整座山已經長滿世界百大惡性入侵物種之一的銀合歡，影響生態環境，台東林管處攜手環境工作者，以樸門永續設計概念小區域移除銀合歡，就地利用做為復育原生種樹苗的資材，讓民眾參與移除外來種及護坡工作。

早年銀合歡被引進台東作為造紙用途，然而因種子量大，生長快速強勢，包括鯉魚山、海岸山脈等地都成了銀合歡單一林相，影響生態保育。

鋸除部分長得過於茂密的銀合歡，利用其樹幹做成柵欄，再把其他枝葉堆出1個小平台，倒入有機介質後，就能種下七里香、相思等，替換銀合歡的原生樹種。台東林管處作業課長張勝傑說，考量銀合歡具水土保持功能，並不會1次大面積移除，採分區域分階段小面積的移除。

將外來種銀合歡視為資源利用，源自澳洲1970年代的樸門永續設計概念裡很重要的原則之一，在台灣推廣20多年的講師、大地旅人環境工作室創辦人孟磊強調，鯉魚山土地貧瘠又乾燥，銀合歡移除後，透過簡單的設計，不必過度依賴外來資源，把雨水、有機質等留下來，營造出植物適合生長的環境。

台東林管處表示，6月11日將舉辦鯉魚山保安林市集，其中會讓民眾用銀合歡樹幹DIY做成杯墊或椅子，當地文史團體為民眾解說鯉魚山隱藏在保安林裡的文化資產與歷史。