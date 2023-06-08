真的太尷尬！一名人妻崩潰表示，她帶著手機進浴室想邊洗澡邊看影片，衣服脫到一半，老公跑來找她聊天，結束後她繼續脫衣服，再次拿起手機時才發現誤觸「群組通話」，通話時間長達9分鐘，嚇得她馬上掛斷，同時也擔心自己的身體可能被看光。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前她拿著手機進浴室，打算邊洗澡邊看影片，她將手機放到洗手台上就開始脫衣服，期間老公敲門想要聊天，她便將浴室門打開一個縫隙，兩人就這樣聊了好一陣子。

原PO表示，話題結束後她繼續脫衣服，當她拿起手機想找影片時，突然在畫面中看到自己的臉，才驚覺誤觸婆家LINE群組的視訊通話，裡面有大哥、大嫂、姐姐、姐夫等人，嚇得她連忙掛斷，不過通話已長達9分鐘，她根本不曉得是否有人加入群組視訊，自己的身體究竟有沒有曝光？崩潰地說：「以後要拿什麼臉面對大家！」

對此，有不少網友留言安慰，「裝死到底就對了」、「反正LINE出問題也不是一次兩次，大可以說LINE壞掉」、「我認為應該沒人看到啦，你也沒有聽到手機傳來聲音，照理講加進去應該會喂吧」。也有人指出，LINE視訊通話預設使用前鏡頭，若手機在播放影片，視訊畫面也會被關掉，其他用戶會顯示原PO並未開啟鏡頭。