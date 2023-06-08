石垣市35名師生昨抵達鎮公所，預計為期4天3夜的交流。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮與日本石垣市，兩市鎮締盟姊妹市已長達28周年，睽違3年再度啟動台日國際教育交流。石垣市35名師生昨抵達鎮公所，預計為期4天3夜的交流，今（8日）於冷泉公園大眾池舉辦歡迎會，帶孩子們體驗冷泉。鎮長李明哲表示，樂見兩地學生互訪交流，拓展彼此的國際視野，同時深化台日的姊妹情誼。

兩市鎮教育交流首發團，由蘇澳鎮長李明哲率文化國中、蘇澳國中、岳明國中小學、南安國小等師生共40人，於5月24日至28日，赴石垣市進行5天4夜交流。蘇澳學子身體力行，感受石垣市山海之美、住進日本交流學生的家庭，並與日本伴讀一同上學，體驗截然不同的學習與生活方式。

今（8日）於冷泉公園大眾池舉辦歡迎會，帶孩子們體驗冷泉。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

小朋友玩的不亦樂乎。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（8日）於冷泉公園大眾池舉辦歡迎會，帶孩子們體驗冷泉。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

石垣市師生於7日至10日回訪蘇澳鎮，由石垣市教育委員會教育長﨑山晃，率35名師生進入鎮內校園，進行教育交流。今特別帶日本學子到冷泉公園，除了親自體驗常年22度的清涼冷泉，公所更安排學生們搭乘火車出遊大南澳的校外課程，前進部落體驗野外溯溪等山林教育課程，一睹蘇澳山海之壯闊美景。

蘇李明哲表示，在全球化的趨勢下，培養學子們的國際觀勢在必行；兩地教育交流本著拓展學子視野的初衷，藉課程安排讓年輕人走出書本框架，特別換宿體驗，讓日本學子接觸最台味的生活，為台日情誼埋下小小種子；移地課程也讓隨行的教師團，有機會接觸不同授課風格與課程設計，台日教師交換寶貴教學經。

蘇澳鎮與石垣市2023年揮別疫情，於今年初首度進行實質貨貿交流，第二季更攜手重啟國際教育交流，未來將持續攜手合作，力求讓兩地教育及貨貿國際事務推展順暢。