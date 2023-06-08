台南市民即日起至6月30日接種疫苗，不限廠牌、不限劑次、不限年齡可領家用快篩5劑。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

第四波本土新冠疫情持續升溫，台南市統計從3月20日截至6月7日，中重症病例數累計達1029例，96起死亡案例，其中65歲以上為85例。衛生局指出，觀察從5月下旬開始併發症通報數每周成長1倍，也發現不少民眾即使快篩陽性也不看診，呼籲有慢性疾病、高風險族群一出現發燒、呼吸道等症狀，仍應盡快就醫。

南市衛生局指出，除了新冠肺炎疫情升溫，流感併發重症今年累計確診人數共計19例、死亡共計8例，其中65歲以上個案5例，也同樣不容輕忽。

衛生局提到，目前新冠肺炎、流感等呼吸道疾病持續活躍，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，如有發燒、呼吸道症狀或生病時，還是要盡速就醫且在家休息，降低重症及死亡風險，同時提醒醫療院所醫師，如遇病人符合公費COVID-19或流感抗病毒藥劑用藥條件，即可開立公費藥劑，掌握治療黃金時間，降低重症風險。

鑑於多數人已脫下口罩，即使快篩陽也未必就醫，衛生局也呼籲，民眾如出現發燒或呼吸道症狀者、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身及他人健康。

此外，根據中央統計，沒有打任何疫苗的民眾仍是疫情下的高危險族群，因此也鼓勵今年尚未完成基礎劑、未接種任何一劑疫苗者，以及今年1月1日起未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗民眾，可至「台南打疫苗」系統預約接種。

台南市從5月24日至6月30日提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。此外，至合約院所接種COVID-19疫苗民眾（不限廠牌、不限劑次、不限年齡），可領家用快篩5劑，請民眾接種完成後持身分證、印章、健保卡、接種紀錄於合約院所或接種的衛生所領取快篩或禮券。