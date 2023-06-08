圓山大飯店攜手臺北表演藝術中心今（8）日共同宣佈，雙品牌跨場域、跨時空合作推出「時差旅行」雙路線與「雞尾酒」，即日起於「Klook客路旅行」獨家啟售，完整內容可上Klook活動頁面查詢。

1952年成立的圓山大飯店是象徵東方古典的國家飯店，肩負敦睦邦誼的重要使命，至今已接待111位友邦元首及無數政要貴賓，是見證國際外交政治的臺灣第一家五星級飯店，更是知名的文化場域。

2022年開幕的臺北表演藝術中心是反映當代氛圍的城市劇院，核心精神「Open for All」代表打開可能，成為可能，致力於表演藝術與市民生活相互交匯，讓文化滲透進城市肌理。「時差」發生在臺北的最古典與最當代，全系列旅程是1952年與2022年的時間映照，是兩位偉大建築師楊卓成與雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）的空間互視。雙品牌並置臺灣的當時此刻，發表兩條路線、一款雞尾酒，預期吸引國際旅人與國內藝文愛好者熱烈支持。

圓山作為國家飯店，自成立之初即為國家歷任總統主辦國宴。此路線將在上午敞開宮牆，以獨特故事款待慕名的旅人，並於「國宴廳」呈現主廚許耀光復刻的盤中使節，再現自兩蔣時期至李登輝、陳水扁、馬英九以及蔡英文等元首所創造的關鍵時刻，展示「圓山的飲食文化，即是國家文化」。

北藝中心則在下午邀請旅人從建築外殼逐層探入內核，破例走通多處劇場後臺空間，直擊當代藝術家創作的第一現場，並能體驗金獎導演黃心健和張文杰聯手執導的VR世界，這趟隱藏版導覽體驗，展示劇場及藝術創作，是最能反映城市文化的場域。

北藝中心歷時十年建造，為荷蘭籍建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）生涯最滿意的代表作。這座造型以夜市庶民美食為靈感的公共建築，反映當代城市對於美感的多元觀點，落成後更因建築外觀，而有了皮蛋豆腐的暱稱，北藝中心三座劇場以藍色作為代表色，旅人將跟著定時導覽的步伐探索其中。

而一條自廣場為起始，點燃血橘燈光的「參觀回路」更宛若鮮明大潮，可直溯其上，窺視舞臺之外的後臺空間。此路線的旅人可恣意規劃時間，遊走在被CNN評選全球最具顛覆性的8大建築中，也可置身二戰退役工程師規劃的圓山西密道，還能大啖圓山牛肉麵，以及與橘高校少女同款的勞斯萊斯級珍珠奶茶。

圓山與北藝首度合作，雙方以「時差」為題推出雞尾酒《貢丸米血糕》。此雞尾酒以高粱作底，混入新鮮芹菜與香菜汁液，點綴單顆貢丸擬作「北藝球劇場」、沉入米血糕隱喻「圓山紅柱」高聳形象，最後抹一圈臺味花生粉，向各路香菜控招手，歡迎挑戰。

臺北表演藝術中心執行長王孟超表示，劇院和飯店乍看跨領域，其實在本質上非常接近。藝術應該是喝茶吃飯，有一個空間，一群人交換彼此的想法。文化感覺很遠，但應該要很常民。北藝中心在去年開幕，一座城市的劇院應該讓市民盡可能容易靠近。北藝的精神就是Open for All。

圓山大飯店董事長林育生表示，雙方合作推出的是新鮮有趣、緊扣城市文化、藝術、休閒生活的『時差旅行』。圓山文化導覽至今已吸引將近70萬人，描寫圓山故事的散文書《紅房子》也成為2022年臺北書店的暢銷書第一名。北藝因為它特殊的建築造型，使人印象深刻、充滿好奇。這次雙方合作的『時差旅行』將邀請旅人品味國宴文化餐、進入圓山西密道、體驗北藝中心的VR導覽等，希望讓不同世代的人都能感受時空中文化歷史交錯的愉悅感受。」

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