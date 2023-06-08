中國大陸外交部發言人汪文斌6月8日主持例行記者會。有記者提問，據了解，6月7日舉行了首次「中國-巴基斯坦-伊朗」三方司局級反恐安全磋商，對此，汪文斌表示，這是中巴伊三方落實全球安全倡議，促進地區安全穩定的成功實踐。

汪文斌指出，6月7日，外交部涉外安全事務司司長白天與伊朗外交部部長助理兼南亞總司長穆薩維，巴基斯坦外交部反恐副司長哈米德在北京共同舉行首次「中國-巴基斯坦-伊朗」三方司局級反恐安全磋商。

大陸外交部部長助理農融集體會見了巴伊雙方代表團團長，三方就地區反恐形勢，共同打擊跨境恐怖分子等問題深入交換意見，並決定機制化舉行三方反恐安全磋商。這是中巴伊三方落實全球安全倡議，促進地區安全穩定的成功實踐。

汪文斌強調，恐怖主義是人類公敵，中方堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同巴基斯坦、伊朗等地區國家一道密切合作，對危害三國利益和地區安全的恐怖勢力予以堅決有力打擊。