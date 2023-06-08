蔡英文總統今出席「客家電視20周年記者會」時表示，《公共電視法》已經完成修法，包括客家電視台等族群頻道都正式法制化，納入公廣體系，讓客台的發展更加穩定；客台經費也從過去一年4億元，今年提高到6億元，代表政府對客家語言及文化的重視。她期待，未來的客台，不只做節目給客家人看，也給全臺灣人看、給全世界看。

蔡英文致詞時表示，今年是客家電視成立20週年。特別邀請當年協助順利開台的總統府資政葉菊蘭、客委主委楊長鎮及資深媒體人馮賢賢，一起見證過去20年來，客家電視對臺灣以及對全球客家文化的貢獻。

蔡英文指出，客家電視是全球第一個全客語電視頻道。20年前，跟客家有關的影視娛樂還不普及，大家也在外界不看好的情況下，憑著客家人「敢去就一擔柴」的精神，勇敢創台，這是一段令人動容的故事。

她提到，這些年來，客台努力開創不同的作品形式，傳承母語。像是最長青的歌唱節目「鬧熱打擂台」，提供了一個舞台，讓客家的傳統山歌和流行歌曲可以傳唱下去，也培養出許多客家歌手。這個節目讓客家小朋友、青少年、成年人以及長輩，不分年齡，都有機會來學習母語、傳承母語。

蔡英文表示，過去20年來，客台製作的多部戲劇和紀錄片也都多次獲獎，受到好評。這些耕耘的成果，更進一步帶動臺灣客家文化的風潮。像是前幾年收視率很高的「出境事務所」，不僅勇於挑戰新的主題，探討生死議題，也為臺灣戲劇開創新的路徑。透過高收視率的戲劇，也讓臺灣觀眾接近客語、熟悉客語。

蔡英文說，她要藉這個機會跟大家報告，2019年，公布《國家語言發展法》，積極鼓勵各族群語言的復振、發展。就在上個月底，《公共電視法》也已經完成修法，包括客家電視台等族群頻道都正式法制化，納入公視體系，預算專款專用，讓客台的發展更加穩定。

她強調，這幾年客委會也努力為客台爭取到更多經費，從過去一年4億元，今年提高到6億元，代表政府對客家語言及文化的重視。她期待，在客台的下一個20年，能夠把好的成果延續下去，也能繼續發展出更多優質作品，讓未來的客台，不只做節目給客家人看，也給全臺灣人看、給全世界看。

隨後，蔡英文與現場貴賓一同進行「有聲有影」啟動儀式。