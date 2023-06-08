烏克蘭海軍陸戰隊衝向俄羅斯戰壕

三、四天來，烏克蘭陸軍和海軍陸戰隊雖沒有坦克裝甲旅的支援，但一直在烏南緩步推進。

據《富比士》（Forbes）雜誌網分析指出，他們顯然缺乏有「豹2」（Leopard 2）主力戰車的坦克和機械化旅支援，而這強烈暗示，相關攻擊是偵察刺探。烏克蘭部隊似乎在測試俄軍在札波羅熱（Zaporizhzhia）及頓內茨克（Donetsk）的防禦力，設法找出罩門，好讓附近的坦克裝甲旅能乘虛而入。

對烏克蘭指揮官來說，這種刺探性攻擊的好處在於，他們能保有主力，等到有最大機會長驅直入，攻打俄軍在烏南的占領區時，再趁適當的時機在適當的地點部署。

然而，對負責攻擊的作戰旅來說，缺點在於他們缺乏強大的火力。幸好烏克蘭部隊善於學習，海軍的第37陸戰隊旅在靠近札波羅熱和頓內茨克邊境的新頓涅茨克（Novodonetske）改變戰術，以彌補缺乏坦克的不足。

頓內茨克（Donetsk）親俄的東方大隊（Vostok battalion）指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）已察覺，烏克蘭海軍陸戰隊戰術的轉變。他在Telegram上指出，輕武裝的敵軍盡可能迅速接近村莊，留下步兵後，就退守較安全的地區，並發射機關槍掩護步兵推進。