高雄大寮區民揚路上成功黃昏市場旁，日前被拍到有駕駛疑似為了買東西，居然把車直接停在馬路中央。對此，林園分局表示，目前沒有接獲民眾報案，但該行為已違反道交條例，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

「社會事新聞影音」PO出一段影片，畫面中1輛小客車就停在路中央，隨後就看到1名身穿粉紅色套裝的女子手上提著東西，上了駕駛座，附上文字寫下：「阿姨為了買菜任性展示整個地球都是我的停車場」

該地點就位在大寮區民揚路上，轄區林園分局表示，目前尚無接獲民眾報案，畫面中自小客車違規行為，違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

林園分局呼籲，用路人應遵守交通規則，依道路交通標誌標線指示停於安全處所，勿違規停車，以維護交通安全，營造良善交通環境。