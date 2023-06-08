馬英九基金會擬邀大陸學生7月來台訪問，陸委會似有保留之意，國民黨立委陳以信今表示，陸委會此舉等於是打臉行政院長陳建仁，他質疑，今年四月馬英九前總統率學生訪問大陸時，陳建仁才在立法院肯定是健康有序的兩岸交流，為何現在大陸學生要來台訪問就不健康？就不有序？陸委會主委邱太三應該公開說明。

陳以信指出，今年四月初馬前總統率青年學子前往大陸祭祖並參訪時，他在立法院對行政院長陳建仁提出總質詢，當時陳建仁肯定馬前總統之行是健康有序的兩岸交流，政府對此沒有疑慮。

陳以信說，但為何大陸學子現在組團來台參訪，反而政府就有諸多疑慮，他要反問陳建仁與邱太三，大陸學生來台參訪哪裡不健康？哪裡不有序？

陳以信表示，馬前總統致力推動兩岸青年交流是有利台海和平的好事，為何陸委會竟把大陸學生當成解放軍看待？竟然認為大陸學生來台就會搞統戰？陸委會對台灣民主應該更有信心，不要以為台灣民眾接觸到大陸學生就會被統戰。

陳以信強調，過往許多大陸學生來台訪問後，反而是被台灣所感動，最後都學習到台灣民主精神，對台灣留下極大好感，回到大陸後反為台灣做宣傳。他痛批，陸委會私下阻撓大陸學生來台參訪申請，是把台灣變成小鼻子小眼睛，反讓台灣民主倒退嚕，邱太三應即向公眾說明此事政府立場。