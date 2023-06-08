民眾黨主席柯文哲訪日行程8日下午前往日本外國特派員協會（FCCJ）演講，提到前總統李登輝執政的時代，有「明德小組」扮演美日台三方高層溝通的平台，他希望重新建立制度，彼此共享訊息，維護區域和平。他受訪解釋，真正目的是在危機時密集溝通，有問題可以很快有效率處理。

日媒提問美日台三方高層平台的規畫，開會層級與頻率為何，柯文哲指出，美日台國安層面的溝通平台，這不是他發明的，這是李登輝在當總統時，當時因應台海危機的模式。

柯文哲說明，這是美國日本台灣輪流作東，參加的人原則上是國安高層，在地主國通常總統都有參加，在台灣李登輝有參加、日本當時橋本龍太郎，美國是國務院國務卿，1個月舉辦1次，真正目的是在危機時做比較密集的溝通，而且是在高層會談，有問題可以很快有效率處理。

另外，柯補充，因為畢竟台灣日本這種文化溝通比跟美國更容易，台日有共識的時候，更容易說服美國三方一起有共識。