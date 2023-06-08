遠雄遊憩休閒事業今日宣布將再斥資3億元，以「共樂、共育、共生」三大策略將遠雄海洋公園轉型升級為全台唯一的海洋主題遊育園。武祥生表示，過去2年已逐步進行硬體設施升級，從過去著重表演環節，轉為強調「共生」理念，增加民眾對海洋的了解。

武祥生表示，遠雄海洋公園2022年入園人次約50萬、營收約5億元，由於主攻親子客群，平均客單價達中南部遊樂園的3倍。此次升級計畫預計將使入園人次提升到每年約75萬，今年營收達6億元應無問題，目標未來年營收突破6億元、維持雙位數成長。

而遠雄來(2712)斥資4億元的四階段整改，武祥生指出，僅剩最後階段的一小部分待完成，目前平均房價已升至5800～6000元、成長達30～40％、且外籍旅客占比回升至近10％。由於產品較特殊，對今年營運有更高期待。

武祥生表示，遠雄悅來第二季營運預期持平首季，雖然業界有點擔心第三季沒有往年旺，但已發現有些暑期詢問。整體而言，現在訂單能見度越來越短，目前只能看到7月，但狀況還算不錯、7月住房率估逾70％，可能因為還沒有民眾決策點。

武祥生認為，第三季雖有些隱性危機，但仍然有機會，要端出好東西才能吸引人，對於價格、客群等方面必須有所配套。他認為，飯店價格貴不貴是相對問題，台灣飯店住宿與其他主要亞洲城市相比並算不貴，重點在於硬軟體服務及體驗有沒有跟上。

而近年致力發展的悅樂旅店，目前有花蓮、台中2處據點，整體營運已損平，平均房價約2600元，其中台中國際旅客達半數。武祥生表示，悅樂今明2年將加速拓展，目前已有台南案規畫中，目標2027年底完成插旗全台7個主要城市的環台布局。

而委託洲際酒店集團（IHG）經營的高雄洲際酒店，武祥生指出營運1年多以來表現非常好，未來與IHG還有更多合作機會，預期今年整體遠雄休閒事業營收成長2成、達20億元目標不變，預期到7、8月會對下半年及明年整體狀況更明朗，未來希望維持雙位數成長。

武祥生指出，隨著產品成熟與市場變化等待機會，遠雄遊憩休閒事業不排除思考布局新據點，壯大集團營運規模。今年起還會派員赴泰國、新加坡、馬來西亞等海外地區宣傳，並完善雙語園區及相關國際遊客的接待準備，迎接更多國際旅客帶來台旅遊。