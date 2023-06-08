高雄輕軌全力施工，拚年底完工通車。高雄市捷運局今表示，大順一路、博愛路將分3階段施工，12日上午9時起至7月31日，將進行為期50天第1階段施工，屆時大順、博愛路口將縮減，且禁止左轉。而大順、博愛車流相當多，捷運局呼籲，用路人提前改道，避免尖峰時間遇上塞車，節省寶貴時間。

高雄輕軌二階工程持續如期進行，力拚今年底完工通車。捷運局表示，大順一路、博愛路口分3階段施工，規畫自12日上午9時起至7月31日，將進行為期50天第1階段交通維持改道作業。

捷運局指出，施工期間，博愛路保留雙向各三車道通行，大順路仍維持雙向各二車道通行，因路口縮減，故路口各方向均禁止左轉，建議用路人可提前改道，博愛路可利用神農路、龍德新路進行改道左轉。

捷運局呼籲，用路人行經施工路段時，務必依循交維布設導引及指示牌面行駛，遇上有交通擁塞，請依現場義交人員導引通行；若民眾對於施工有任何疑問或建議，請打電話與施工單位聯繫，主辦機關：高雄市政府捷運工程局工務管理科(07)336-8333；監造單位：台灣世曦工程顧問（股）公司(07)621-6753；統包商：中國鋼鐵（股）公司(07)791-9876。