潘功勝指出，2023年以來，大陸外匯市場運行總體平穩，跨境資金流動由年初較高順差趨向基本平衡，外匯儲備穩中有升，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。

他指出，近年來中國的金融週期相對穩健，中國的市場利率水準保持穩定，波動明顯小於發達經濟體，社會融資規模平穩較快增長，背後是中國長期堅持穩健的貨幣政策，立足本國國情，堅持跨週期和內外平衡導向，沒有跟隨美國聯準會「大放大收」。中國政策利率波動較小，實現了物價和金融市場平穩運行。

他強調，向前看，中國外匯市場平穩運行仍然具備良好基礎。一是中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢，美國經濟則有可能面臨溫和衰退，經濟基本面對人民幣匯率具有支撐作用。二是隨著聯準會升息週期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。總體看，大陸外匯市場將有條件保持較為平穩的運行狀態。他說，我們有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行。

潘功勝指出，信貸脈衝是刻畫金融週期變化的重要指標，反映了金融週期的邊際變化方向。2023年以來，中國的信貸脈衝轉正上行，顯示信貸對經濟的支援作用正在增強。

潘功勝還表示，全球金融週期下行期，人民幣資產中長期配置價值更加凸顯。一方面，人民幣資產的真實收益具有競爭力。全球主要經濟體普遍面臨高通膨困擾背景下，中國真實利率維持高位，凸顯人民幣保值能力；另一方面，中國債券與全球股票回報率的相關係數保持在負值區間，凸顯人民幣債券的風險分散價值。