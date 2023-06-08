日本友好城市釧路市長蝦名大也在今年初拜會花蓮市公所，談到推動雙方包機直航。（本報資料照片）

花蓮市長魏嘉彥率科室主管赴日，拜會姊妹市北海道的釧路市，魏嘉彥表示，日本是台灣人首選觀光國家，此行希望促進包機直航早日成行，並且透過此次參訪互動交流，希望能夠增進兩地市民情誼。

魏嘉彥率同行政團隊一行11人8日於桃園國際機場搭機前往新千歲機場，預定6月9日拜會釧路市役所。

魏嘉彥說，花蓮市與釧路市去年8月31日透過視訊會議簽訂友好交流協定之後，隨著各國邊境解封，釧路市去年11月特地組觀光踩線團到台灣，蝦名大也市長也在今年1月來訪，雖然是短暫交流，但可以感受到友好城市的熱情，雙方一見如故，此次赴日參訪則是實踐當時對蝦名市長的承諾。

魏嘉彥相當感謝台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士，積極促成釧路市的締結友好，未來也要從文化、藝術、體育與觀光等領域有更多的互動。

蝦名市長當時來訪，提到希望與花蓮市的包機直航能夠早日成行。魏嘉彥說，由於日本是台灣人首選觀光的國家，而花蓮也是日本人首選必遊之地，以自然生態聞名國際的釧路市更是世界各國想要觀光遊覽的首選。

所以此行也將就花蓮市與釧路市的包機直航洽談，若能成行，尤其在後疫情時代，不僅能讓兩地人民進行城市深度交流，友好城市未來也能在文化、藝術、體育、觀光等領域互動交流，增進彼此情誼，促進經濟繁榮與發展。