知情人士透露，Lucid將以進口方式在中國銷售電動車，同時也考慮在中國本地製造生產。
朱江向路透社證實Lucid準備進軍中國市場，但他拒絕就是否將在本地生產發表評論。
Lucid上周宣布擬透過股票發行籌資約30億美元，其中近三分之二將來自於沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）。
朱江表示，這筆資金將讓Lucid更快地將先進的電動車技術與產品體驗帶給這個產業和全球用戶，「中國也很期待」。
美國豪華電動車製造商Lucid Group中國業務主管朱江周四表示，該公司正準備進軍中國這個全球最大的汽車市場。
知情人士透露，Lucid將以進口方式在中國銷售電動車，同時也考慮在中國本地製造生產。
朱江向路透社證實Lucid準備進軍中國市場，但他拒絕就是否將在本地生產發表評論。
Lucid上周宣布擬透過股票發行籌資約30億美元，其中近三分之二將來自於沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）。
朱江表示，這筆資金將讓Lucid更快地將先進的電動車技術與產品體驗帶給這個產業和全球用戶，「中國也很期待」。
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