新華社8日報導，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平近日在內蒙古考察時強調，要牢牢把握中共中央對內蒙古的戰略定位，完整、準確、全面貫徹新發展理念，緊緊圍繞推進高品質發展這個首要任務，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，堅持發展和安全並重，堅持以生態優先、綠色發展為導向，積極融入和服務構建新發展格局，在建設「兩個屏障」、「兩個基地」、「一個橋頭堡」上展現新作為，奮力書寫中國式現代化內蒙古新篇章。

習近平7日至8日在巴彥淖爾市考察並主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設座談會後，在內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、自治區人民政府主席王莉霞陪同下，到呼和浩特市調研。

7日下午，習近平來到中環產業園考察。在園區展廳，習近平聽取當地發展新能源新材料產業、促進產業結構優化調整、推動綠色低碳發展等情況介紹。隨後，習近平到生產廠房實地察看產品生產流程，詳細了解園區企業半導體和太陽能材料等產品的研發生產情況。他強調，堅持綠色發展是必由之路。推動傳統能源產業轉型升級，大力發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。在這方面內蒙古方向明確、路子對頭、前景很好，大有作為、大有前途。離開園區時，習近平對歡送的企業員工說，你們企業和園區辦得不錯，看了感到很提氣。現在，要靠高水準科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難關。構建大陸國內大循環是為了保證極端情況下國民經濟能夠正常運行，這同參與國際經濟循環是不矛盾的。堅定不移實行高水準對外開放，敞開大門搞建設，一起合作實現共贏。

8日上午，習近平聽取內蒙古自治區黨委和政府工作彙報，肯定內蒙古各項工作成績。

習近平強調，要加快優化產業結構，積極發展優勢特色產業。內蒙古是國家重要能源和戰略資源基地、農畜產品生產基地和中國向北開放重要橋頭堡，優化產業結構必須立足這些稟賦特點和戰略定位，大力發展優勢特色產業，積極探索資源型地區轉型發展新路徑，加快構建體現內蒙古特色優勢的現代化產業體系。

要發揮好能源產業優勢，把現代能源經濟這篇文章做好。

要發揮好戰略資源優勢，加強戰略資源的保護性開發、高質化利用、規範化管理，加強能源資源的就地深加工，把戰略資源產業發展好。

要發揮好農牧業優勢，從土地、科技、種源、水、草等方面入手，穩步優化農牧業區域佈局和生產結構，推動農牧業轉型發展，大力發展生態農牧業，抓好農畜產品精深加工和綠色有機品牌打造，促進一二三產業融合發展，推動農牧業高品質發展。

要積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，提升對外開放水準，構築中國向北開放的重要橋頭堡，在聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。要加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區和東三省的聯通，更好融入國內國際雙循環。

習近平指出，築牢中國北方重要生態安全屏障，是內蒙古必須牢記的「國之大者」。要統籌山水林田湖草沙綜合治理，精心組織實施京津風沙源治理、「三北」防護林體系建設等重點工程，加強生態保護紅線管理，落實退耕還林、退牧還草、草畜平衡、禁牧休牧，強化天然林保護和水土保持，持之以恆推行草原森林河流湖泊濕地休養生息，加快呼倫湖、烏梁素海、岱海等水生態綜合治理，加強荒漠化治理和溼地保護，加強大氣、水、土壤汙染防治，在北疆構築起萬里綠色長城。要進一步鞏固和發展「綠進沙退」的好勢頭，分類施策、集中力量開展重點地區規模化防沙治沙，不斷創新完善治沙模式，提高治沙綜合效益。

習近平強調，從大陸全國來看，推動全體人民共同富裕，最艱巨的任務在一些邊疆民族地區。這些邊疆民族地區在走向共同富裕的道路上不能掉隊。要堅持以人民為中心，在發展中更加注重保障和改善民生，補齊民生短板，增進民生福祉，讓各族人民實實在在感受到推進共同富裕在行動、在身邊。要全面落實就業優先政策，把推動實現更加充分更高品質的就業擺在凸出位置，完善政策體系，強化培訓服務，精準有效實施減負穩崗擴就業各項政策措施，支持多管道靈活就業，重點抓好大專院校畢業生、退役軍人、農民工等群體就業。要開拓就業管道，加強對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾人等困難人員就業兜底幫扶。

要健全多層次社會保障體系，推動參保擴面，加大社會救助、醫療救助、低保和困難家庭保障扶持措施，發展養老事業和養老產業。

要鞏固拓展脫貧攻堅成果，把促進脫貧縣加快發展作為主攻方向，增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，堅決守住不發生規模性返貧底線。

要以「時時放心不下」的責任感抓好安全生產，把制度完善起來，把責任落實下去，盡最大努力防範各類重大安全事故的發生，維護好人民群眾生命財產安全。

習近平指出，鑄牢中華民族共同體意識是新時代中共的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。民族地區的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和党的建設等，都要緊緊圍繞、毫不偏離這條主線。無論是推出法律法規還是政策措施，都要著眼於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識。

要堅定不移全面推行使用國家統編教材，確保各民族青少年掌握和使用好國家通用語言文字。要統籌城鄉建設布局規畫和公共服務資源配置，創造更加完善的各族群眾共居共學、共建共用、共事共樂的社會條件。

習近平強調，通過集中教育推動中共全黨以自我革命精神解決黨風方面的凸出問題，是一條重要歷史經驗。要按照「三不腐」要求健全相關制度、嚴格執紀，建好護欄。