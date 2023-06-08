大陸國家主席習近平近日在內蒙古考察時強調，要貫徹新發展理念，圍繞推進高品質發展的首要任務，堅持發展和安全並重，以生態優先、綠色發展為導向，奮力書寫中國式現代化內蒙古新篇章，並強調發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。

根據新華社報導，習近平7日至8日在巴彥淖爾市考察並主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設座談會後，在內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、自治區人民政府主席王莉霞陪同下，來到呼和浩特市調研。

習近平7日下午先是到中環產業園考察。在園區展廳聽取當地發展新能源新材料產業、促進產業結構優化調整、推動綠色低碳發展等簡報，並到生產車間實地察看產品生產流程。他強調，堅持綠色發展是必由之路。推動傳統能源產業轉型升級，大力發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。

隨後8日上午，習近平聽取內蒙古自治區黨委和政府工作彙報。他強調要加快優化產業結構，積極發展優勢特色產業。內蒙古是國家重要能源和戰略資源基地、農畜產品生產基地和大陸向北開放重要橋頭堡，優化產業結構必須立足這些稟賦特點和戰略定位，大力發展優勢特色產業與轉型發展新路徑，加快建構體現內蒙古特色優勢的現代化產業體系。

此外，還要發揮好能源產業優勢，發揮好戰略資源優勢，加強戰略資源的保護性開發、高質化利用、規範化管理；發揮好農牧業優勢，從土地、科技、種源、水、草等方面入手，穩步優化農牧業區域佈局和生產結構，推動農牧業轉型發展，大力發展生態農牧業，抓好農畜產品精深加工和綠色有機品牌打造，促進一二三產業融合發展，推動農牧業高品質發展。

另外還積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，提升對外開放水準，並加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區和東三省的聯通，更好融入國內國際雙迴圈。

習近平也指出，築牢北方重要生態安全屏障，是內蒙古必須牢記的「國之大者」。具體包含統籌山水林田湖草沙綜合治理，精心組織實施京津風沙源治理、「三北」防護林體系建設等重點工程，加強生態保護紅線管理，落實退耕還林、退牧還草、草畜平衡、禁牧休牧，強化天然林保護和水土保持等。

此外，還要持之以恆推行草原森林河流湖泊濕地休養生息，加快呼倫湖、烏梁素海、岱海等水生態綜合治理、荒漠化治理和濕地保護，以及大氣、水、土壤污染防治，在祖國北疆構築起萬里綠色長城，進一步鞏固和發展「綠進沙退」，集中力量進行重點地區的規模化防沙治沙。