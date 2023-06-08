台灣經濟研究院8日發布製造業景氣調查結果，顯示4月製造業景氣信號值為9.87分，月減0.35分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，今年前四個月就有3個月呈現藍燈。而財政部7日公布的5月出口統計361.3億美元、年減14.1％，連續9個月衰退，亦預示了下個月台經院製造業景氣燈號難以好轉。

台經院景氣預測中心指出，全球終端需求依舊疲軟，加上歐美緊縮貨幣政策效果已逐漸發酵，4月份主要國家製造業活動仍顯低迷。國內製造業方面，因全球景氣持續收縮，廠商普遍仍處於去化庫存階段，影響售價面及需求面指標，所幸國際原物料價格已較上年同期回軟，推升成本及原物料投入等指標表現。

至於經營環境面指標方面，台經院分析，有受到國內晶片大廠下修全年半導體營收展望的影響。電子零組件業的個別產業來看，生產指數及出口年減幅續為雙位數，影響原物料投入及經營環境面等指標表現，4月該產業景氣燈號為連續第5個維持代表景氣衰退的藍燈。

台經院分析，景氣若要好轉需看三大面向，包括：一，歐美經濟能否回穩：多數國際經濟預估6月Fed升息可能性不高，將有助於歐美經濟回穩；二、中國大陸的內需提震：大陸近月出口、社會消費品零售額、工業增加值等年增率指標呈現成長，但進口疲軟、房地產降溫、青年失業率飆高，台商亦對大陸投資環境存在信心不足問題；三、半導體業去化庫存速度：占台灣出口約4成的半導體業已下修全年營收展望，產業去化庫存速度將成為牽動台灣製造業表現的重要因素之一，其未來變化情形仍須持續觀察。