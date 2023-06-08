由於電子業市況放緩，今年需求預計也將減弱。永光積極切入高階材料應用，將提高半導體封裝、車用 IC 與顯示器產品及 Mini／Micro LED 化學材料。

永光表示，前五月營收32.02億元，年減19.43％。以事業別來看，色料化學品年減21％，特用化學品年減28％，碳粉年減7％，電子化學品年減18％，醫藥化學品年增35％。

因應客戶需求，永光電子化學首次搶進光阻剝除液（stripper）市場，適用於半導體材料製造，不傷金屬表面，提高產品良率，光阻產品布局也更完整，採取Non-NMP、Non-DMSO配方，以低毒性的有機溶劑取代NMP與DMSO，讓客戶可減少使用聯合國高度關注的化學物質、提高競爭力。

永光第三代半導體（化合物半導體／碳化矽）已實現碳化矽基板研磨液的循環利用；另發展出低溫製程配方，例如低溫正型PSPI，生產過程的溫度需求從280度降為200度，耗能程度銳減，替客戶節能。