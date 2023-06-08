台中5億賴姓高中生墜樓案疑雲重重，法醫解剖鑑定報告認定死亡原因符合「高處墜落」，與協助家屬的法醫高大成不符，有民眾籌組「五億高中生要真相上街頭」的臉書社團，呼籲全民走上街頭；對此，高大成自錄影片，強調「法醫只是提供醫學專業，並沒有干預司法的權利，希望大家冷靜思考，不要做情緒上的發洩」。

鄉民籲「五億高中生要真相上街頭」 高大成回應了

台中18歲賴姓高中生小小年級即擁有超過5億元房地產，5月4日他和夏姓地政士助理同姓結婚登記後兩小時離奇身亡，賴母指控夏男謀財害命；日前法醫解剖鑑定報告出爐，與高大成推論不同，網友在臉書社群成立「五億高中生要真相上街頭」，不但高喊高醫師、許律師加油，還邀請大家一起約時間上街頭抗議，抗議台灣法律已死，抗議中檢司法不公，不能讓高中生冤死。

對此，賴母委託的律師許哲維親上火線回應，表示，非常感謝大家的正義感，目前先不急，先讓他準備開庭，謀定而後動。

而高大成知悉後，也也自錄影片強調，「對於五億高中生的墜樓事件，法醫只是提供醫學專業，給檢察官做為辦案的基礎和方向，並沒有干預司法的權利，希望大家能夠冷靜思考，不要做情緒上的發洩，非常感謝大家的支持和關心，再度感謝大家，感謝再感謝。」