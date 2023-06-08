配合全球淨零排碳目標，不動產相關產業也面臨轉型，針對此重要課題，台中市建築經營協會特別邀請台灣仲量聯行執行主席趙正義，以「綠色經濟下的不動產契機」為主題，暢談不動產領域未來的趨勢與發展契機，趙正義也提出「三道曙光」為未來發展重點。

擁有美國威斯康辛大學都市及區域規劃碩士學歷的趙正義，在仲量聯行有34年不動產顧問經驗，也曾參與台北雙子星開發案、高雄特貿三公辦都更案及台灣高速鐵路土地開發等許多政府及民間不動產開發案，長期協助國內外企業與政府部門擬定不動產投資決策。

趙正義表示，2023對全球來說是挑戰的年份，歐美經濟向下走、但亞太地區仍有往上提升的量能；在綠色經濟下，再加上建築造價高漲、景氣不佳等情況，建築業仍有三道曙光，其一就是「軌道經濟」，也就是以捷運導向的開發，未來城市發展將沿捷運有高強度開發，也因此將使得城市朝向多核心發展。

「三道曙光」的第二道則是綠建築的發展，趙正義說，城市如果沒有綠建築，未來大概吸引不到外商投資；第三道曙光則是不動產科技，他強調，在未來銀色海嘯來襲的時代，不動產科技可提升生產效能、降低生產成本，此不動產科技將蓬勃發展。

趙正義也認為，台中是個有國際發展潛力的城市，且具有交通連結好、有重要地標、古蹟活化及科技產業、永續等條件，有吸引投資的量能。

台中市建築經營協會理事長連智民說，趙正義致力於推廣不動產與城市國際化、ESG發展，且專長於土地開發策略規畫、投資財務分析、都市更新及不動產招商引資等，他對產業的精闢分析將帶給協會成員不同思考面向。