雲林縣「口湖反變電站自救會」至縣議會陳情，要求變電站遷離。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉謝厝村民反對太陽能光電業者於村內設置變電站，擔心變電站電磁波、輻射汙染住家環境與水源，5月成立「口湖鄉反變電站自救會」，並到工地抗議，但仍無法阻止業者施工，8日自救會前往雲林縣議會遞交請願書，縣長張麗善表示將請建設處協助處理，盼中央聆聽地方聲音。

自救會會長蘇東明與多名村民8日前往雲林縣議會遞交請願書，強調光電業者不顧村民反對，堅持在口湖鄉謝厝村與湖東村交界處設置變電站，希望各黨議員能協助自救會，讓中央相關單位重視在地的聲音，正值議會期間，張麗善也到場關心，了解自救會的訴求。

蘇東明表示，光電業者宣稱此案均依規定舉辦說明會，但業者是於去年2月25日在下崙村舉辦說明會，卻於同年12月30日在謝厝村新湖段108號興建變電站，說明會地點與興建位置根本不同村，兩地點相距5公里以上，以「甲地開會，乙地施工」方式，虛構已完成說明會程序，違反能源局規定，施工顯然違法。

蘇東明說，光電業者去年12月30日開始施工，今年初村民才知道村內要興建變電站，面對村民反對聲浪，業者於2月21日、3月16日在謝厝順天宮、口湖老人活動中心舉辦說明會，到場村民均堅決反對，但業者仍不願停工與民眾溝通協調，甚至還表示若工程因自救會造成延宕，將向自救會求償，實在是「吃人夠夠」。

蔡孟真、蘇俊豪等多名議員指出，將持續協助自救會與業者協調。縣建設處強調上個月已將村民反對變電站意見轉交給能源局，至今尚未得到回應，將持續追蹤後續情況，也建議中央能源政策能更周延，以減少業者與地方衝突。