楓康超市推出的好康便當一上架就被搶光。（楓康提供／孫英哲彰化傳真）

時機歹歹，在什麼都漲的時代下，楓康超市自5月中推出59元的「好康便當」， 1種特色主餐搭配5種菜色，主餐有雞腿及排骨兩種選擇，高CP值引發瘋搶。為慶祝周銷量破萬盒，楓康將於6月10日全台各門市，提供59元好康便當「買1送1」，每店限量100組。

「一個便當59元？真是佛心來的！」 讓不少婆婆媽媽及上班族搶翻的楓康的好康便當，上月中旬推出後就引發不少討論，幾乎一上架就搶光，還有民眾專程在熟食區等候出餐立即拿取，部分消費者則是透過網路社群，看到店家PO出上架文後預約訂購。

楓康以好康便當在高通貨膨脹下開創出新藍海，好康便當銷售量短時間內就破萬，在打鐵趁熱下，又將於6／10上午11點起，各門市提供「好康便當」買1送1，買2個只要59元，每店限量100組，限定中餐，售完為止。

買1送1的59元便當菜色怎樣？楓康指出，便當採用超市內檢驗合格的當季蔬菜、配菜、肉品，並且是各門市當餐現做，非中央廚房做好配送，有「檸檬雞腿」和「古早味排骨」兩種經典口味，檸檬雞腿嚴選鮮嫩雞肉，檸香滷製入味，古早味排骨更是採用整塊帶骨里肌，先炸再滷。

「太佛心了，食量大的一次吃兩個也才一百二！」民眾說，現在什麼都漲，不管是雞腿便當還是排骨便當，1個至少都超過60元，買2個才59元真的有夠物美價廉，一定要買爆！