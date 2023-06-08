北一女中5日舉辦畢業典禮。(家長提供)

周先生擔任台北市北一女中警衛時，因為能叫出不少學生名字，廣為學生及家長所知，雖然他已從校園退休數年，卻在日前現身北一女中畢業典禮，引起現場學生歡呼齊聲大喊「伯伯，我們愛你」。有畢業生分享，典禮結束後，周先生特別站在警衛室前方一一向學生道別，令人感到相當驚喜、開心，因為「入學時有他，結束時也有他」。

北一女中5日舉辦畢業典禮，在主持人邀請周先生上台之際，不少畢業生大喊「伯伯，我們愛你」，他也揮舞雙手向學生打招呼。畢業典禮結束後，周先生站在警衛室前方向畢業生道別，與她們合影留念。

北一女中黃姓畢業生介紹，周先生會將學生班級、姓名記錄在筆記本上，自有一套記憶法，由於能喊出不少人的名字，令人深刻印象，幾乎全校學生都認識周先生。

她表示，因為周先生用心記住學生名字，還會在放學時說「掰噗」向她們道別、比手指愛心等，學生們都非常喜歡他。當天看見周先生出席畢業典禮，大家感到相當驚喜，現場歡呼聲與鼓掌不斷。

該畢業生說，尤其在校門口看見周先生向學生道別，更是感到開心，因為「入學時有他，結束時也有他」，讓她的高中生活有始有終。

北一女中校長室秘書吳銘祥表示，周先生約2年多前從校園退休，由於本屆畢業生是他認識的最後一屆學生，才特別邀請周先生參加畢業典禮與學生見面。

吳銘祥提到，周先生記憶力非常好，即使2年多沒到校園，卻能喊出不少人名字向畢業生道別，周先生也跟校內老師一樣，用自己的方式關懷學生，是一位很用心、親切的警衛。

家長王蘭芬認為，周先生站在警衛室前道別是對孩子們的一份情，「當初他迎接她們進來，今天也要站好最後一班崗，誠心歡送」，其實有部分學生仍不曉得周先生全名，希望大家記住他的名字，因為「他曾經，牢牢記住過妳的名字」。