在即將上路實施的北、中、南三大生活圈月票內容部分，基北北桃生活圈月票定價1200元，適用運具為生活圈境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費)，較原本雙北推出的1280月票價格更優惠，可搭乘的運具更多。

販售通路部分，6月15日起包含台北捷運車站各站(117站)、新北捷運環狀線各站(14站)、桃園捷運各站(除A20興南站外，共23站)、新北輕軌車站3站(淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站)、國光客運場站6站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，可以購買票卡及加值1200月票；另外亦可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200月票。此外，7月1日起於台鐵指定車站共34站亦可加值購買月票方案。

中彰投苗生活圈月票定價為台中市民699元、非台中市民999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(前30分鐘免費)。在販售通路部分，6月15日起包含台中捷運車站各站(18站) 可購買票卡及加值月票；另有客運場站(18站)、中投苗各鄉鎮市區公所(共60處)及微笑單車苗栗服務中心，可以加值購買月票方案。7月1日起則於台鐵指定車站(共43站)亦可加值購買月票方案。另外台中市都市內通勤月票(市民299元、非市民599元)亦將於7月1日同步上路，可搭乘運具為台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車。

南高屏生活圈月票定價為999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)。在販售通路部分，6月15日起包含高雄捷運指定車站(5處)可預購新卡、6月20日可取卡；台南、新營、屏東、潮州火車站，以及台南/屏東指定之客運業者場站及轉運站(12處)及台南37區公所等開放購買卡片，於6月15日起可購買新卡。7月1日開放現金或線上付款購買月票方案(包含MeNGo APP/官方網站)；另7月1日起於台鐵指定車站共43站亦提供購卡及加值月票方案服務。另外台南市都市內通勤月票(含台鐵399元)、高雄市都市內通勤月票(含399元)及屏東縣都市內通勤月票(含台鐵399元)，亦將於7月1日起同步上路實施。

交通部表示，除了上述三大生活圈11個縣市即將推出月票，以及金門縣及連江縣暫無月票規畫外，全國目前還有9個縣市刻正規畫月票方案中，後續公路總局也會進行輔導及協助，並加速相關計畫審查作業，希望在今年下半年其它生活圈或縣市的月票可以陸續上路實施。