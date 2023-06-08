建通過去以蘇州廠為主要產區，產值約佔公司70%到80%，為因應轉型需求，建通集團自去年5月在高雄路竹舊廠區內建置特殊新型銅材煉製廠，歷經一年多建設和部署已接近完工階段，越南廠除將於今年底前完成把蘇州電器插頭類機台移轉入廠，銅下腳料的業務，近期在中間商上已有突破，開始試產第一批，下半年會有實質貢獻，目前已尋求更多下腳料客戶合作，三大廠區分工成果，效益可望於明年顯現。

建通以銑削精工方式生產，沒有殘留內應力的問題，適用於強調耐震防斷的新能源車電池模組等產品，在新能源車、電子行業的快速發展、產業需求不斷增長下，過去客戶銅料多向歐洲廠商採購，現在渴望尋求替代廠商，高雄廠明年第1季量產後，第一階段月產能約500噸，可提供客戶從煉銅到銑削加工的代工帶料服務，明年量對集團營收挹注可期。

建通指出，特殊新型銅材煉銅廠的設計具有彈性及可擴充性，在第一階段量產後，後續可調整再增加設備擴充產能，為了新廠啟動及拓展異型導體銅材市場能見度，預計於2023年6月至10月分別至越南、泰國、馬來西亞、上海、越南、韓國、美國、名古屋及德國參展及看展，均是與金屬材料與車用端子等議題進行轉型推廣。

在蘇州廠方面，建通表示，目前規畫轉型為異型導體銅與新能源車的應用為主，目前蘇州已有6條銑削加工產線，年底將增至12條線，現階段雖各條產線產能利用率還低，但已有3到4家正式開始出貨，另美系新能源車廠也有兩款產品，6月底正式量產，一個月需求總量7噸，加上原有的泰科潛在每月需求50噸，待客戶解決原料問題後將擴大交貨。