福貞指出，5月合併營收月增率11.28％，是因為氣溫漸暖，啤酒銷售逐漸暢旺，帶動集團二片式鋁罐出貨量增長，公司各產線稼動率維持高檔，時序邁入夏季，製罐旺季需求更以二片式鋁罐為大宗，需求則主要來自啤酒、涼茶與碳酸飲料等，目前涼茶與碳酸飲料尚未啟動備貨，故5月合併營收較去年同期略減0.37％，然隨著中國大陸今年餐飲消費需求溫和復甦，福貞單月合併營收已逐月走高，後續涼茶與碳酸飲料需求上升，夏季旺季效益將可延續。

福貞第二~三季產品出貨會以二片式鋁罐為主，二片式鋁罐產線配置，主線以330ml為主，再搭配200、250或500ml罐型生產，其中啤酒產品以330ml與500ml罐型為主，碳酸飲料則會有330ml、200、250ml等多元罐型生產可能，公司多元產品銷售，致力於提升營收的規模成長，觀察今年原物料價格平穩，毛利率表現可望逐步回升。

福貞陝西廠產線建置與投產部份，在手客戶為中國大陸知名啤酒品牌，預估年產能可達6億支，年可望貢獻人民幣3億元營收，目前進度預計於6月開始小訂單試產，按進度規劃可於9月中秋節旺季前進行投產，集團在多條產線導入並行後，將使得產能再提高，經濟規模效益更有發揮。

展望第二季，中國大陸啤酒罐化率持續提升，累計合併營收將可重回年成長軌道，雖上半年受疫情剛解封致中國大陸消費市場疲軟影響，公司看好全年較去年仍可保持雙位數成長表現。