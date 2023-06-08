立法院國民黨團總召曾銘宗今開記者會指，民進黨總統參選人賴清德從政以來很少稱自己的國家是「中華民國」；賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這指控完全背離事實。擔任行政院長、就職副總統時就已經說過，且宣誓了。

郭雅慧指出，賴清德不僅在擔任行政院長時，就已經說過「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國」；宣誓就職副總統時的誓詞，也直接表明「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓」。

他認為，曾銘宗身為立法委員卻提出這樣的質疑，沒有做好功課，急就章召開記者會不知所云。奉勸國民黨先想好內容、查好資料。

此外，曾銘宗還問賴清德如何「和平保台」？郭雅慧說，其實賴清德除了重覆多次強調，台灣願意在對等、尊嚴的基礎上，和中國進行合作，透過合作增加彼此了解，持續釋放善意，也透過國際情勢分析向國人報告，中國武力已對全世界形成威脅，台灣一方面要提高自我防衛力量，一方面和民主陣營站在一起，這就是台灣追求的和平路線。

她說，很遺憾，這段時間，國民黨對賴清德所提出的國政理念，完全不願理解，面對任何議題都用口水回應，呼籲國民黨委員與議員替侯友宜的市政失能掩護時，也要有所本，不要為了開記者會而開記者會，浪費社會資源。