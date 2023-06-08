雖然金錢不是萬能的，但沒有錢卻萬萬不能，大陸運勢專欄「運勢君」分享，金牛座、獅子座和摩羯座的人精通「職場吸金術」，不但心思細膩、努力上進，還有出色的工作能力，以至於他們能在職場上獲得肯定，進而得到比別人更豐厚的薪水與獎金。

▎金牛座

金牛座無論身處職場或獨自創業都是賺錢能手，具備超強的吸金能力，因為愛錢而有動力掙錢，做事有目標且認真負責，只要和他一起工作過的人，都會對他有很大的信任，而金牛座本身也很惜財，生活上不會鋪張浪費，而是把錢拿去學習，好讓自己變得更優秀。

▎獅子座

獅子座事業心很強，不甘心只做個無名小卒，所以會拚了命的往前衝，並且花費大把時間，去學習各種技能、考取各種證照，只為了證明自己的能力，而且獅子座也很有領導能力，在團隊合作中可以把工作分配得很好，這樣有能力又上進的人，在職場中自然十分吃香。

▎摩羯座

摩羯座很注重生活品質，但想要維持就必須有金錢支撐，為了讓生活品質不受影響，就會在事業上投入更多精力，用心規劃好每個細節，讓自己的工作表現更加傑出，以領到豐厚的薪水與獎金；而且不只工作能力獲得肯定，職場中還有不少貴人願意伸出援手，輔助摩羯座越爬越高。