臻鼎強調，隨著第三季進入傳統旺季，預期客戶新品備貨需求將帶動公司營運溫和復甦。

出貨升溫 南寶5月營收月增13.9％
《生醫股》胃食道逆流用藥銷售亮眼 保瑞5月營收年增116%
《鋼鐵股》精剛5月營收雙升 前5月大增近8成
#臻鼎-KY #月營收 #月增 #臻鼎 #淡季