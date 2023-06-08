臻鼎強調，隨著第三季進入傳統旺季，預期客戶新品備貨需求將帶動公司營運溫和復甦。
臻鼎-KY上月營收月增15.85％ 惟Q2仍為淡季
臻鼎-KY（4958）8日公布2023年5月合併營收為新台幣82.71億元，月增15.85％，年減28.42％；累計前五月營收為新台幣469.56億元，年減15.87％。臻鼎表示，5月營收較4月回升，但整體而言，第二季在客戶新舊產品轉換期的影響下，營運表現將維持淡季格局。
臻鼎-KY（4958）8日公布2023年5月合併營收為新台幣82.71億元，月增15.85％，年減28.42％；累計前五月營收為新台幣469.56億元，年減15.87％。臻鼎表示，5月營收較4月回升，但整體而言，第二季在客戶新舊產品轉換期的影響下，營運表現將維持淡季格局。
臻鼎強調，隨著第三季進入傳統旺季，預期客戶新品備貨需求將帶動公司營運溫和復甦。
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