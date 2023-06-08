台南市3大主要水庫仍未脫離乾旱，近日連續午後陣雨，集水區入庫逕流增加，曾文水庫蓄水率逐漸回升，8日突破10％，上次水庫蓄水率在兩位數以上，已經是51天以前。南化水庫受惠持續從旗山溪越域引水，蓄水率已逼近40％。

台南市旱象未解，8日市區豔陽高照，高溫不退，今年多次宣布豪大雨，暴雨卻未集中在水庫集水區，但山區持續零星進帳仍挹注南部嚴峻水情。

近日連續午後雷陣雨，曾文水庫入庫逕流增加，加上近日曾文未再放水到烏山頭水庫，水量只進不出，蓄水率連日緩升，8日終於突破1成。上次曾文水庫蓄水率10％以上，已是今年的4月19日。

南化水庫也傳好消息，高雄山區雨水集中，旗山溪川流量大幅提升，甲仙攔河堰越域引水的水量增加，每日引入近200萬噸水，高過大台南每天的用水量100萬噸，南化水庫至8日下午4時為止，蓄水率一舉回升至37.83％，逼近4成。

曾文與南化水庫的集水區8日仍有些微雨勢，前者累積雨量至下午4時為0.2毫米，後者為0.7毫米，曾文與烏山頭水庫蓄水率合計15.68％。

台灣東部近日雖有「谷超」颱風形成，但對台灣影響不大，近日仍以午後雷陣雨為主。南水局表示，午後雷雨雖然不大，只要下進水庫集水區，仍對水庫很有幫助，進入汛期未來仍會有一波波鋒面到來，但今年旱象尚未解除，民眾仍需節約用水。