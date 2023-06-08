正值芒果盛產期，屏東枋山鄉公所將於10日舉辦「枋山芒果節」，一連2天共推出30盒評鑑等級的愛文芒果禮盒，供遊客1元競標。（謝佳潾攝）

正值芒果盛產期，屏東枋山鄉公所將於10日舉辦「枋山芒果節」，一連2天共推出30盒評鑑等級的愛文芒果禮盒，供遊客1元競標。（謝佳潾攝）

正值芒果盛產期，屏東枋山鄉公所將於10日舉辦「枋山芒果節」，一連2天共推出30盒評鑑等級的愛文芒果禮盒，供遊客1元競標，除要讓民眾以超優惠價品嚐到在叢紅的芒果外，還藉此一同做公益、散播愛心，屆時評鑑所得將全數捐給屏東家扶中心。

枋山鄉長羅金良指出，今年枋山芒果節以「愛吃芒果～正當時」為主題，除特別設計禮盒以及果乾等農特產品，要向大家推廣枋山在叢紅的愛文芒果外，2天活動還將推出評鑑等級的愛文芒果禮盒，共30盒供遊客1元競標。

羅金良說，讓遊客1元競標精品禮盒有雙層用意，一來要讓民眾以超優惠價品嚐評鑑級愛文芒果，二來是要攜手大家一起做公益，屆時評鑑拍賣所得將全數捐給屏東家扶中心，希望在推廣在地農產品的同時，也不忘散播歡樂散播愛。

羅金良強調，枋山的愛文芒果因有落山風、海風吹拂，加上日曬充足，果肉特別香Q甜，且即使是次級品也能加工變精品，在農會與農民的合作下，目前推出的加工品除有芒果乾外，還有精緻肥皂、芒果酒等，屆時都會在活動現場與大家見面，同時還有芒果免費品嚐、創意料理秀等，精彩可期。

屏東縣長周春米相當力挺枋山芒果節，8日特別舉行記者會與枋山愛文芒果最萌代言人「愛小文」向全國喊話，邀請大家一起來玩。

周春米說，自己非常喜歡枋山沿途美景，每次只要公務行程開車進到屏鵝公路，看到依山傍海就知道枋山鄉到了，可以看山、聽海、品芒果，感受幸福甜蜜、紓壓放鬆的氛圍，歡迎全國好朋友來到愛文芒果的故鄉枋山，吃在叢紅的愛文芒果，保證不虛此行。