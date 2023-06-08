緯軟在6月1日邁向31周年，為積極落實WITS 3.0的企業價值，持續強化生態合作夥伴的資源共享，以達成培育科技人才的願景。並在7月1日舉辦首屆《創新之舵：科技人才領航未來》論壇，幫助跨領域人才跟上AI趨勢。活動將邀請台灣大哥大總經理林之晨、台大資工系副教授陳縕儂、Hahow共同創辦人暨執行長江前緯及專家學者，分享第一手的產業經驗。

低軌道衛星、電動車、半導體等產業CAE需求如預期成長，對虎門5月營收貢獻比重高，此外，電子電機產品追求高效能的趨勢下，散熱解決方案的需求也持續增加。軟硬體系統整合業務營收也逐漸拉升，聲學儀器、工業4.0等均在5月有營收貢獻。虎門表示，軟硬體系統整合效益將逐漸發酵，期望成為公司營收成長的新動能之一，今年工業4.0、CAE搭配伺服器的銷售會有較明顯增長。

叡揚今年獲SGS全球首張資服業ISO30401：2018知識管理系統證書，運用自有研發設計的產品Vitals ESP企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時更以系統無紙化展示佐證符合ESG。未來將協助企業在永續經營上，合規地留存核心知識，提升組織人才持續升級。

看準減碳和ESG的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和ESG報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，叡揚Vital NetZero零碳雲提供了一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動，並滿足ISO 50001、ISO 14064等多種國際標準的合規要求。叡揚董事長張培鏞表示，過去全球企業專注於EPS（每股盈餘），而現在則是EPS+ESG，而ESG更是驅動EPS的重要推手。他強調企業資源有限，投入ESG前須先利其器，好的軟體系統更能協助組織制度順行並更上一層樓。

上奇5月營收以雲端服務事業雙位數成長，貢獻整體營收45％，而企業用戶事業則部分專案交貨告一段落，較去年表現減少，營收貢獻佔比48％；數位印刷事業營收佔比7％。若排除子公司Senco-Masslink部分，5月營收表現與去年同期持平，經常性收入(RR)比重佔76％。