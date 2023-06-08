安聯投信產品首席王碧瑩表示，所謂的ESG不單只有綠能趨勢，還有公司治理，過去安聯投信就曾為了降低投資企業違反ESG風險，持股成為星巴克股東，透過溝通議和及參加股東會等，協助處理星巴克勞資爭議，員工薪資偏低問題！

安聯投信產品首席王碧瑩表示，在公司治理部分，雖然台灣上市櫃公司的ESG議題與碳排放等資訊揭露尚在循序發展階段，不過我們並沒有原地等待，相反地，自2019年起我們在台灣導入許多集團資源與系統，透過建構完整的資料庫，以及「議合 (Engagement) 」及「代理投票(Proxy Voting) 」這兩大項盡職治理的核心，逐步建立安聯投信對台灣上市櫃公司在ESG議題上的正面影響力。台灣仍然有很多企業對於減碳的理解是很模糊的，但我們在國外的KPI base approach就是透過和企業共同探討減碳的方法與目標，有助於在這方面協助台灣企業一起邁向淨零碳排的長線目標。

王碧瑩強調，滿足客戶對於不同永續投資的不同需求，正是安聯永續投資策略與其他業者最大的不同。以SDGs永續投資為例，我們認為透過主題投資策略最能夠有效掌握投資機會，於是著手建置了專屬的主題股票投資團隊、投資流程進行投資策略的發展與投資管理，因此，永續主題投資對於安聯而言，不是單一產品，而是一系列完整的策略發展。

王碧瑩表示，實際上，聯合國的17個永續目標都是投資趨勢，也因此我們將17個聯合國永續發展目標歸納成八個投資主題，並依此發展出涵蓋不同目標的投資策略，有的策略是瞄準單一主題、有的則是聚焦多個主題。

在永續理念分享與倡議，王碧瑩表示，這幾年透過主管機關、學校教育、公民活動等不同的管道與活動形式來做，初期在主管機關正在建構永續治理架構與法規階段，我們花了較多時間與資源與主管機關分享國外法規治理架構與趨勢，接著我們則是藉由在學校教育、研討會與活動，讓永續觀念更為普及。