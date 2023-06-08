五月營收較上月及去年同期上揚，主因新機上市加速拉貨動能，以及供應鏈庫存持續去化；惟終端需求尚未全面復甦，導致前五月累計營收年同比下滑。預期第一季為今年營運谷底，第二季可望回溫至去年第四季水準。

面臨市場充斥各種不確定性，公司表示，當前要務，除積極爭取客戶拉料，調整生產節奏，降低呆料風險之外，並持續提升中高階產品佔比，同時嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。