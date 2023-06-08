五月營收較上月及去年同期上揚，主因新機上市加速拉貨動能，以及供應鏈庫存持續去化；惟終端需求尚未全面復甦，導致前五月累計營收年同比下滑。預期第一季為今年營運谷底，第二季可望回溫至去年第四季水準。
面臨市場充斥各種不確定性，公司表示，當前要務，除積極爭取客戶拉料，調整生產節奏，降低呆料風險之外，並持續提升中高階產品佔比，同時嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。
可成(2474)五月份集團合併營收為新台幣25.98億元，月增19.3%、年增33.2%；累計前五月集團合併營收為新台幣83.18億元，年減19.2%。
五月營收較上月及去年同期上揚，主因新機上市加速拉貨動能，以及供應鏈庫存持續去化；惟終端需求尚未全面復甦，導致前五月累計營收年同比下滑。預期第一季為今年營運谷底，第二季可望回溫至去年第四季水準。
面臨市場充斥各種不確定性，公司表示，當前要務，除積極爭取客戶拉料，調整生產節奏，降低呆料風險之外，並持續提升中高階產品佔比，同時嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。