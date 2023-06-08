宏達電今年再次榮獲全球最具權威的企業永續發展評鑑組織之一EcoVadis的銀牌殊榮。這也是宏達電連續第二年獲得此項殊榮，其評比成績在全球超過100,000家被評估的公司中，高於82%的公司。EcoVadis的評估範疇包括環境、勞工人權、商業道德以及可持續性採購，並從政策、實踐與成果三面向來進行評比。
此外，宏達電也是全球200多家參與「CDP供應鏈計劃」的主要成員。作為CDP供應鏈計劃成員，宏達電致力於與供應商夥伴攜手，確保在整個供應鏈中有效地應對環境風險，並建立永續的未來。最近，在2022年供應商議合評級(SER)中，宏達電獲得了領導級別的A-評分，這比去年的成績(B)有所提升，象徵著宏達電在這個領域中不斷改進的承諾。同時，在CDP發布的2022年氣候變化評分報告中，宏達電獲得了管理級別(B)的評分，也超越了去年的成績(B-)。透過跨部門和業務團隊的協作，宏達電在「減排舉措」和「溫室氣體範疇一、二排放」的類別中獲得了A級的優異成績。
宏達電承諾依據科學目標(SBTi)所設定的企業整體碳排放減量目標來推進，並期許在2030年前達到排放量減半的目標，以及在2050年之前實現淨零排放。
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