味全龍8日做出球員異動，將伍鐸、高孝儀2名傷兵降下二軍，拉上曾陶鎔、劉家愷，目前一軍只剩鋼龍1名洋投，不過好消息是先前骨裂動刀的布里悍復原神速，目前骨頭都已經癒合，有可能比伍鐸更快歸隊。

伍鐸因為肩膀輕微發炎暫時休兵，也有接受PRP治療，但狀況未達百分百，球隊今天決定將他降下二軍，而他原定週末要登板的先發輪值空缺則由週二才剛登板5局失2分的吳俊杰頂替。

在洋投接連出現傷情，龍隊只能寄望本土投手跳出，努力守住5成勝率，並想辦法衝擊季冠軍。先前葉總曾提到，雖然洋將受傷對球隊是很大影響，但能趁這個機會檢視球隊對本土球員的養成。

「其實我們的本土球員的質是好的，但就差在穩定性，一場好是『剛好』好，像吳俊杰連2場都不錯，這就是我們認為應該是有機會出現的樣子。」葉君璋認為，本土投手與洋投的差異就是如此，洋投可以預期比賽大致的走向，但本土比較容易出現無法預期的狀況。