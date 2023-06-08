國立海科館表示，周日報名參加「潮境方舟遊」的民眾，可以在海面上就近觀賞台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

台琉國際帆船錦標賽將於6月10日及11日兩天登場，國立海洋科技博物館8日表示，由於基隆市政府安排的海上觀賽已經額滿，有興趣想在望海巷海灣近距離觀察的民眾，趕快報名參加海科館周日上午的「潮境方舟遊」。

海科館館長陳素芬指出，由基隆市政府舉辦的「基隆潮境海灣節ｘ帆船生活節」第一場為基隆嶼繞島賽，這場賽事將在碧砂漁港遊艇碼頭舉行開幕式後，6月11日9時30分起陸續出港。

陳素芬說，最好的賽事觀看地點，就在海科館館區，如潮境公園、復育公園、101高地等，喜歡帆船賽事的民眾，建議及早到海科館園區選擇觀看位置，也可帶著手機或相機，拍攝海面上美麗的帆船景色。

海科館研究典藏組主任施彤煒表示，「潮境方舟1號」是博物館界的第一艘船舶，主要任務是支援博物館教育活動、望海巷海灣環境觀測與生態維護，以及人員培訓等作業。

海科館同時也以「潮境方舟遊」的觀測與體驗課程，提供民眾具有娛樂及教育的優質遊程和海洋學習與探索的機會。

今年的帆船賽事，已有45艘船舶報名參加。而6月11日上午10時與11時「潮境方舟遊」課程的航班課程，不但可觀察賽事也可就近觀察海上帆船遍布的難得經驗，歡迎民眾及早卡位報名。

海科館指出，今年「潮境方舟遊」觀測與體驗的航線除了延續去年的「潮境航線」外，也新增了多人期待許久的「象鼻岩航線」，歡迎親子樂遊與共學，另配合節慶活動與產業發展之需要，「潮境方舟遊」也會有特別的辦理時間，然受限於東北季風與海上的浪高，今年課程的辦理為5月至9月底，民眾可把握辦理時間與體驗由玻璃船底觀測海底的機會，相關活動可參海科館官網訊息。