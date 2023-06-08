54歲羅時豐今（8日）出席客家電視20週年記者會，他所經營的YouTube「羅時豐D.L 不務正YA」，日前因為姪子生病住院暫停更新，一度烏龍傳出是羅時豐住院所以暫停。過去曾因為腸胃問題在20年內開過3次刀的他，今天坦言最在意腸胃問題並直呼現在腸胃很通：「真的很感謝老天爺，不知道祂是不是希望我在社會有什麼貢獻」。

羅時豐曾在《醫師好辣》提到2000年因罹患闌尾炎開刀，術後7、8年都沒有異狀，不料某天早上，腹部突然劇烈疼痛，緊急送醫後發現罹患「憩室炎」，在靠近橫結腸處有一大顆腫瘤，他在醫生的建議下決定開刀，截取12公分的橫結腸。沒想到，術後10天又發現腸沾黏問題，往後10多年，只要稍微吃多，腹部就會開始疼痛，幾乎1、2個月就會復發一次。

2019年10月，羅時豐疑因壓力大加上喝酒等因素，病況再度復發，痛到連止痛劑都沒效。醫生透過鼻胃管檢查發現他罹患「腹膜炎」，小腸已經破了3個洞，最後開刀切除26公分的小腸。

羅時豐今心疼地還原姪子生病經過，「他之前之前太累、 太忙碌了，要拍攝、要剪接又要盯錄影，要處理好多事情，導致他長膿」。他也說，姪子第一次引流手術沒有成功，到恢復時休息時被通知隔天要再進手術室一次。

復原期間，姪子竟然又確診新冠肺炎，羅時豐苦笑：「他本來是天選之人，天天跟身邊工作人員在一起，其他人中過2次，他都沒中，這次可能是開完刀，導致免疫力降低，還是確診了」。